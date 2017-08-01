Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Американские военные заподозрили КНДР в пуске ракеты с подводной лодки

1 августа 2017, 09:26

По их данным, речь идёт о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе.

Американские военные обнаружили "необычайно подозрительные и беспрецедентные уровни" активности северокорейской подводной лодки, которые могут свидетельствовать об испытательном ракетном пуске, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне, передает РИА Новости.

По их данным, речь идёт о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Военные полагают, что пуск был осуществлен на верфи "Синпо" 30 июля.

Совет безопасности ООН сейчас работает над новой резолюцией по КНДР из-за непрекращающихся ракетных пусков. Северная Корея заявляет, что осуществляет эти пуски исключительно в оборонительных целях в ответ на агрессивную политику США.

В КНДР заявили 29 июля о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

Фото © AFP 2017 / Kim Won-Jin

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...