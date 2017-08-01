Платежи по ОСМС: размеры ставок и порядок оплаты

Ставки отчислений и взносов в системе обязательного социального медицинского страхования изменены в сторону снижения, что обусловлено экономической ситуацией в стране, сообщает ДГД по Карагандинской области.

Как и сколько платят работодатели:

• с 1 июля 2017 года - 1% от дохода каждого работника;

• с 1 января 2018 года -1,5% от дохода каждого работника;

• с 1 января 2020 года - 2% от дохода каждого работника;

• с 1 января 2022 года - 3% от дохода каждого работника.

Исходя из прогнозов, среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 152 106 тенге, следовательно, с 1 января 2018 года работодатель будет перечислять в Фонд соцмедстрахования 1,5% от этой суммы или порядка 2 282 тенге в месяц за счет собственных средств.

Порядок оплаты работодателям уже знаком, по такой же схеме они платят отчисления в пенсионный фонд. До 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, работодатель должен предоставить информацию о произведенных отчислениях своим работникам.

При этом работодатель освобождается от выплат за работников, относящихся к социально уязвимым категориям граждан, а также за военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов и сотрудников правоохранительных органов.

Как и сколько платят индивидуальные предприниматели

С 1 июля 2017 года эта категория граждан начнет выплачивать 5% от 2-кратного размера минимальной заработной платы (МЗП).

В 2017 году размер МЗП - 24 459 тенге, следовательно, взносы ИП с 1 июля - 2 445,9 тенге. По прогнозам, в 2018 году МЗП составит 28 284 тенге, значит, взносы индивидуальных предпринимателей в этот период составят 2 828 тенге в месяц. Платить можно как ежемесячно, так и авансом за более длительный период.

Так же, как и работодатели, ИП знакомы с системой платежей по аналогии с пенсионными отчислениями. Нужно отметить, что эти перечисления можно сделать с открытием или без открытия счета, все они осуществляются через банки второго уровня или отделения Казпочты.

Как и сколько платят наемные работники:

• с 1 января 2019 года - 1% от дохода;

• с 1 января 2020 года - 2% от дохода.

Взносы за работников производятся на ежемесячной основе работодателем. В совокупности платежи работодателя и работника в Фонд социального медицинского страхования составят 5% от дохода с 2022 года.

Как и сколько платит неактивное население:

• с 1 января 2018 года - 5% от размера 1 минимальной заработной платы (МЗП).

Выехавшие за рубеж граждане также должны платить по данной ставке. Вновь исходя из прогнозов на 2018 год можно высчитать, что отчисления этой категории населения составят 1 414 тенге в месяц. Оплатить взносы можно через любой банк второго уровня или отделения Казпочты.

Важно отметить, что, если, к примеру, гражданин является индивидуальным предпринимателем и работодателем, то взносы в Фонд он платит и как ИП, и как работодатель. Закон не предусматривает прямого освобождения от выплат граждан, которые состоят в более чем одной категории плательщиков взносов, если в совокупности его доход составляет менее 15 МЗП. Однако, если гражданин является индивидуальным предпринимателем и при этом состоит в одной из льготных категорий, за которые взносы делает государство, то он освобожден от выплат. Исполнение данной нормы будет контролироваться Комитетом госдоходов МФ РК.

Реквизиты для осуществления платежей и взносов:

Получатель - НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

БИН бенефициара 160440007161

ПИК KZ92009MEDS368609103

БИК GCVPKZ2A

КБЕ 11

КНП с 121 по 128 (в зависимости от назначения платежа)

КНП для работодателя 121 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование; КНП для ИП и ФЛ ГПД с 122 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование;

123 - Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование;

124 - Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование.