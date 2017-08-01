Преднамеренное и ложное банкротство в Казахстане: тенденции и проблемы (А. Адамбеков, руководитель УРЗ ДГД по Карагандинской области)

На сегодняшний день, банкротство является цивилизованной формой разрешения конфликта, возникшего между кредиторами и должником, позволяющая в определенной мере соблюсти интересы обоих, поскольку после завершения процедуры банкротства бывший должник освобождается от обязательств, связанных с ликвидированным бизнесом, и снова имеет возможность предпринимательства, а кредитор, в свою очередь, получает свои затраченные средства.

Процедуры банкротства проводятся с целью удовлетворения требований кредиторов и освобождения от долгов несостоятельного должника, не способного удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, включая требования по уплате заработной платы и уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также возможностью развития нового бизнеса, оздоровления экономики за счет ухода с рынка нежизнеспособного предприятия.

Однако на практике нередки случаи использования института банкротства в целях уклонения от уплаты долгов, после присвоения основной массы имущества руководителями или собственниками (учредителями) предприятий, либо его передачи в корыстных целях в пользу аффилиированных лиц. В этой связи, в целях защиты интересов кредиторов в действующем законодательстве Казахстана установлены определенные правовые механизмы. Так, в соответствии со статьей 7 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» администратор обязан потребовать в судебном порядке признания сделок недействительными и возврата имущества, переданного должником, в том числе и в аренду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, за период в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и приведшим к выводу активов.

Кроме того, при осуществлении своих полномочий реабилитационный или банкротный управляющий вправе предъявлять иски по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать иные действия, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан, направленные на возврат имущества должника.

Как известно, любая предпринимательская деятельность сопряжена с риском, из взаимообусловленности факторов риска и прибыли формируется механизм несостоятельности (банкротства). Получение кредитов, наращивание неплатежеспособности, недостаточность практических и экономических знаний, а также имущества погасить требования кредиторов приводит к «непредвиденному банкротству».

Другая сторона - существуют умышленные финансовые схемы вывода активов, аккумуляция дебиторской и кредиторской задолженности, совершение убыточных сделок которые направлены на банкротство должника.

Также бывают случаи, когда руководители, приняв решение о ликвидации своей фирмы, часто не желают решать проблемы, связанные с длительной и затратной процедурой прекращения деятельности, предусмотренной законодательством, погашать задолженность перед кредиторами или государством. Это подталкивает их к мысли о применении так называемой «альтернативной» или «псевдоликвидации» путем слияния, реорганизации, смены руководства и др.

Тем не менее, несмотря на то, что действующее законодательство Республики Казахстан содержит определенные статьи, под которые подпадает такая «ликвидация предприятий» (ложное банкротство, преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов, неправомерные действия при банкротстве и т.д.), отследить всю цепочку действий, связанных с перерегистраций и изменением регистрационных данных, выводом имущества, совершением незаконных сделок и др., довольно затруднительно.

Многие недобросовестные налогоплательщики для того, чтобы скрыть совершенные налоговые правонарушения, а также во избежание проведения налоговых проверок с нежелательными последствиями, прибегают к организации «искусственного» банкротства собственного предприятия.

В цивилизованном рынке невыплату налогов и долги скрыть практически невозможно. Так как там четко и ясно прописана процедура банкротства, субъекты предпринимательства, если нет иной возможности, охотно на это идут. И если субъект полностью проходит всю процедуру, то получает желанное избавление от долговых и налоговых обязательств.

В отличие от опыта в цивилизованных странах, казахстанские компании воспринимают банкротство как возможность уйти от налогообложения, скрыть операции, которые не всегда являются легальными. То есть в условиях, когда правовая база банкротств не до конца сформирована, казахстанские предприниматели выбирают его как избавление от контроля со стороны госорганов.

Отдельно стоит отметить проблему отсутствия руководителей, учредителей, главных бухгалтеров, а также учредительных, финансовых и иных бухгалтерских документов на основании которых можно установить финансовое положение или подтвердить хозяйственные сделки должника. В связи с чем правоохранительными органами ввиду отсутствия должностных лиц и документов, а также невозможности установления их местонахождения, расследования по уголовным делам зачастую приостанавливаются.

С учетом изложенного, действующее законодательство в первую очередь должно быть направлено на предупреждение умышленного банкротства. Приоритетное внимание должно уделяться вопросам расширения оснований и уровня ответственности для привлечения руководителей за доведения до умышленного состояния неплатежеспособности.

Кроме того, в целях своевременного реагирования при первых признаках неплатежеспособности, а также защиты прав и интересов кредиторов необходимо обязать субъектов предпринимательства обращаться в судебные органы для применения процедур банкротства.