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Неизвестный пранкер разыгрывает по электронной почте чиновников Белого дома

1 августа 2017, 09:59

Одной из жертв шутника стал помощник президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Томас Боссерт.

Интернет-шутник от лица зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера пригласил на ужин его помощника Томаса Боссерта. Об этом сообщает CNN и публикует скриншоты переписки, предоставленные пранкером, передает Life.ru.

Отмечается, что Боссерт получил письмо от "зятя Трампа" с приглашением на "отличную вечеринку" в конце августа. Советник президента ответил, что не может отказаться от такого предложения, и даже отправил лже-Кушнеру свой личный электронный адрес для связи.

По данным телеканала, пранкеру удалось разыграть не только Боссерта, но и других чиновников из администрации президента США.



В Белом доме заявили, что знают об этих инцидентах и воспринимают их серьёзно.

— Мы очень серьёзно относимся ко всем вопросам, связанным с информационной безопасностью, и продолжаем изучать эти инциденты, — цитирует CNN комментарий пресс-секретаря Сары Сандерс.

Эмила Сидорова
Фото с сайта securitylab.ru

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