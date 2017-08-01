Казахстанец Андрей Крюков назначен главой мирового водного поло

Сегодня в Будапеште завершился Генеральный Конгресс FINA (Международной федерации плавания) - организации, определяющей основные направления развития самых популярных водных видов спорта: плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, плавание на открытой воде, передает Zakon.kz.

В ходе конгресса, представители 180 стран-членов FINA, определили дальнейший путь развития водных видов спорта на 2017-2021 годы. Так же были избраны президент FINA, новый состав бюро, а также составы технических комитетов по шести видам спорта.

Андрей Крюков, генеральный секретарь казахстанской Федерации водных видов спорта (ФВВС РК), который также является вице-президентом Азиатской федерации плавания (AASF) был переизбран в бюро FINA и утверждён на должность главы мирового водного поло.

Ещё двое казахстанцев, заняли руководящие должности в FINA: член исполкома ФВВС РК Алан Балфанбаев вошел в состав технического комитета по водному поло, а Заслуженный тренер РК по водному поло Сергей Дроздов в состав комиссии тренеров FINA.

В своей речи президент FINA Хулио Маглионе (Julio Maglione) отметил, что «избрание наших коллег из Казахстана в рабочие органы FINA, а также назначение Андрея Крюкова на высокую должность главы мирового водного поло, который теперь непосредственно отвечает за стратегическое развитие и операционную деятельность водного поло во всем мире, безусловно, является выражением полного доверия FINA казахстанскому спортивному сообществу и признанию заслуг национальной федерации Казахстана в вопросах развития водных видов спорта».

По словам Андрея Крюкова, в ближайшее время необходимо сосредоточиться на разработке реформ и подготовке рекомендаций по совершенствованию управлением водным поло, расширении географии этого вида спорта. До конца 2017 года запланировано провести специальную рабочую Конференцию по водному поло, чтобы выработать меры по совершенствованию этого олимпийского вида спорта на ближайшие годы.