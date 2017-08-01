Павлодарский областной суд подвел итоги отправления правосудия за 1-е полугодие текущего года

В работе совещания принял участие Председатель Высшего Судебного Совета (ВСС) Анатолий Смолин, председатели судебных коллегий и судьи областного суда, председатели и судьи городских и районных судов, руководство и сотрудники Администратора судов.

Открывая работу совещания, председатель областного суда Мухтар Смагулов отметил, что судебно-правовые инновации, реализованные в ходе исполнения Плана Нации, позволили поднять работу судов на более качественный уровень. Он проинформировал об улучшении уровня качества отправления правосудия судами региона за отчетный период.

Председатели судебных коллегии областного суда Ербол Жангазин и Бахытбек Бегалиев более детально доложили об итогах работы судов по уголовным, гражданским и административным делам.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Ербол Жангазин проинформировал о том что, за 6 месяцев 2017 года в суды Павлодарской области поступило 1 154 уголовных дела. Окончено производством 1 179 дел. С вынесением приговора рассмотрено 715 дел в отношении 813 лиц, из которых осуждено 800 лиц и оправдано 13 лиц. В порядке сокращенного производства рассмотрено 305 дел, тогда как за аналогичный период 2016 года рассмотрено 262 дела. Увеличение данного показателя составило 8,6 %. Качество отправления правосудия судами первой инстанции улучшилось на 1,8%.

В ходе совещания председатель судебной коллегии по гражданским делам Бахытбек Бегалиев отметил что, за отчетный период поступило 26 886 дел и заявлений. Окончено производством 25 977 дел. С вынесением решения окончено 10 354 дела. Увеличилось количество дел рассмотренных в порядке упрощенного производства (3554 дела против 3159 дел 2016 года). Наблюдается увеличение дел в порядке медиации на 3,2% от числа оконченных гражданских дел в исковом производстве и на 24,7% от числа прекращенных дел. За 6 месяцев 2017 года рассмотрено 658 административных дел с примирением сторон в порядке медиации. Данный показатель увеличился на 1,3 %.

Увеличено количество вынесенных частных определений по гражданским делам в 2,1 раза, по уголовным делам увеличение составило в 1,6 раз, по делам об административных правонарушений в 1,1 раза. Также за проявление неуважения к суду привлечено к ответственности 20 лиц.

О работе Комиссии по судейской этики выступил судья областного суда Бердыгул Тиштыбаев. С результатами работы Администратора судов поделился руководитель Сагит Ахметбеков.

Подводя итоги работы совещания, А.Смолин остановился на некоторых вопросах деятельности судебной системы в условиях обновленного законодательства. Он напомнил о повышении возрастного ценза для кандидатов в судьи до 30 лет, изменении порядка получения участниками конкурса на судейские должности заключений пленарного заседания и решений Судебного жюри.

В завершении мероприятия состоялась торжественная церемония вручения председателем ВСС ключей от 12 квартир молодым судьям и 6 служебных машин для использования судами.

Награждены победители конкурса «Лучшее судебное заседание на государственном языке». Первое место занял председатель специализированного административного суда г.Павлодара Нуролла Есенжолов, второе - судья Аксуского городского суда Ринат Курмангалиев, третье - председатель административного суда г.Экибастуза - Галым Калдаров.

Почетными грамотами за разрешение спора в порядке медиации по сложным делам удостоены судьи Актогайского районного суда - Асель Кабдрашова, Павлодарского городского суда - Динара Жетписова; председатель Баянаульского районного суда Дулат Салатов, Павлодарского и Экибастузского городских судов Гулюм Асанова и Нурлан Каирбеков.