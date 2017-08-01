1,5 млн тенге должен выплатить ДВД Костанайской области жертве пыток

В Костанайской области суд вынес решение по иску Дорошенко Любови к ДВД Костанайской области о взыскании морального вред а, передает а, передает Zakon.kz





Как сообщила Директор Костанайского филиала КМБПЧиСЗ Анастасия Миллер, суд обязал ДВД Костанайской области выплатить Любе Дорошенко 1,5 млн тенге.





"Девушка стала жертвой пыток в РОВД Карабалыкского района, Костанайской области. После осуждения двух полицейских, Любовь подала иск о возмещении морального вреда к ДВД области", - написала Анастасия Миллер.





Ранее она сообщала, что девушка просила взыскать с ДВД Костанайской области 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, причиненного ей полицейскими.





Напомним, 10 апреля 2016 года сотрудники Карабалыкского РОВД в селе Лесное Есенкольского сельского округа, прибыв домой к 20-летней Дорошенко Любе., пригласили ее проехать с ними в опорный пункт полиции. У девушки остался дома ребенок 2015 года рождения. В полиции сотрудники в грубой форме, используя нецензурные выражения, требовали признаться в совершении кражи. Свои слова старший лейтенант полиции Сарсембаев, с молчаливого согласия майора полиции Тулегенова, сопровождал угрозами о том, что будет отрезать ей по одному пальцу руки в случае отказа отвечать на поставленные вопросы.





Любовь продолжала молчать и отвечать на вопросы сотрудников полиции отказывалась. Тогда Сарсембаев, подойдя к стулу, на котором сидела молодая мама, со стороны спины схватил ее за волосы, повалил на пол и стал наносить удары ногами по телу. Подняв девушку за волосы с пола и закрутив ее правую руку за спину, Сарсембаев нанес кулаком удар в область правого уха, потом он несколько раз нанес удары ладонью по лицу. Девушка умоляла полицейских оставить ее в покое, так как может пропасть грудное молоко.





Полицейские после произошедшего пошли под суд . Приговором суда Н. Сарсембаев и А. Тулегенов были признаны виновными в совершении "пыток". Сарсенбаеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Также Сарсенбаев лишен специального звания старшего лейтенанта полиции. А. Тулегенову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Кроме того, А. Тулегенов лишен специального звания майор полиции.



