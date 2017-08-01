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1,5 млн тенге должен выплатить ДВД Костанайской области жертве пыток

1 августа 2017, 10:14

В 2016 году двое полицейских применили пытки к 20-летней девушке.

В Костанайской области суд вынес решение по иску Дорошенко Любови к ДВД Костанайской области о взыскании морального вреда, передает Zakon.kz.

Как сообщила Директор Костанайского филиала КМБПЧиСЗ Анастасия Миллер, суд обязал ДВД Костанайской области выплатить Любе Дорошенко 1,5 млн тенге.

"Девушка стала жертвой пыток в РОВД Карабалыкского района, Костанайской области. После осуждения двух полицейских, Любовь подала иск о возмещении морального вреда к ДВД области", - написала Анастасия Миллер.

Ранее она сообщала, что девушка просила взыскать с ДВД Костанайской области 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, причиненного ей полицейскими.

Напомним, 10 апреля 2016 года сотрудники Карабалыкского РОВД в селе Лесное Есенкольского сельского округа, прибыв домой к 20-летней Дорошенко Любе., пригласили ее проехать с ними в опорный пункт полиции. У девушки остался дома ребенок 2015 года рождения. В полиции сотрудники в грубой форме, используя нецензурные выражения, требовали признаться в совершении кражи. Свои слова старший лейтенант полиции Сарсембаев, с молчаливого согласия майора полиции Тулегенова, сопровождал угрозами о том, что будет отрезать ей по одному пальцу руки в случае отказа отвечать на поставленные вопросы.

Любовь продолжала молчать и отвечать на вопросы сотрудников полиции отказывалась. Тогда Сарсембаев, подойдя к стулу, на котором сидела молодая мама, со стороны спины схватил ее за волосы, повалил на пол и стал наносить удары ногами по телу. Подняв девушку за волосы с пола и закрутив ее правую руку за спину, Сарсембаев нанес кулаком удар в область правого уха, потом он несколько раз нанес удары ладонью по лицу. Девушка умоляла полицейских оставить ее в покое, так как может пропасть грудное молоко.

Полицейские после произошедшего пошли под суд. Приговором суда Н. Сарсембаев и А. Тулегенов были признаны виновными в совершении "пыток". Сарсенбаеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Также Сарсенбаев лишен специального звания старшего лейтенанта полиции. А. Тулегенову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Кроме того, А. Тулегенов лишен специального звания майор полиции.

фото: Sputnik Казахстан

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