С 1 января 2018 года в РФ вступит в действие закон о регулировании работы мессенджеров

Президент России подписал закон о регулировании мессенджеров, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями, обязывающий идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. Документ был опубликован 30 июля на Официальном интернет-портале правовой информации.

Идентификация пользователей производится с использованием абонентского номера на основании договоров об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи.

Также в законе сообщается о том, что владельцы мессенджеров, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами России, могут самостоятельно осуществлять идентификацию пользователей.

Документ также возлагает на мессенджеры обязательства по обеспечению технической возможности для отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства. В случае неисполнения новых требований предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджерам.