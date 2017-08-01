Нурали Алиев стал президентом Федерации альпинизма и спортивного скалолазания

Решением Внеочередной конференции Федерации Альпинизма и Спортивного Скалолазания Республики Казахстан был выбран новый президент Федерации. Им стал Нурали Алиев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию пресс-службы организации.

На конференции утвержден и новый состав Президиума Федерации:

Б. Имашев — Председатель попечительского совета Федерации,

К. Валиев — вице-президент, генеральный секретарь,

Б. Жунус — первый вице-президент,

С. Искакова — вице-президент,

А. Скопин — вице-президент,

С. Беляков — вице-президент,

В. Селиванов — вице-президент.

Алиев Нурали Рахатович родился в 1985 году. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая; Пеппердинский университет (бизнес-администрирование) и магистратуру Университета Имадек. Экономист, магистр делового администрирования.

В 2004—2006 годы — президент АО «Сахарный центр»;

В 2006—2007 годы — член Совета директоров АО «Нурбанк», президент музыкального телеканала «Hit TV»;

В 2007 году — первый заместитель председателя правления АО «Нурбанк», член совета директоров АО «Нурбанк»;

В 2008 году — председатель совета директоров АО «Нурбанк», вице-президент АО «Банк Развития Казахстана»;

В 2009 году — управляющий директор АО «Банк развития Казахстана»;

2013−2014 годы — председатель Правления акционерного общества «Транстелеком»;

С декабря 2014 года по март 2016 года был заместителем акима Астаны.