В РК сформированы филиалы фонда ОСМС
1 августа 2017, 10:30
Также разработан план мероприятий по вопросам управления рисками внедрения ОСМС.
На заседании Правительства РК рассмотрены меры по внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.
Как напомнил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, в РК с 1 июля стартовала реформа здравоохранения по внедрению обязательного социального медицинского страхования.
«В рамках совершенствования законодательной базы ОСМС принят закон, предусматривающий ряд изменений в законодательстве об ОСМС. В Фонд социального медицинского страхования начали поступать взносы от индивидуальных предпринимателей и отчисления от работодателей», - сказал он.
Так, на сегодня в 16 регионах Казахстана созданы филиалы фонда, назначены руководители филиалов.
«Комиссия по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования в РК переведена на уровень министерства здравоохранения. В состав комиссии вошли представители 14 госорганов и заинтересованных организаций. Проведено 4 заседания комиссии, 3 из них расширенных, с участием заместителей акимов областей, городов Астана, Алматы», - пояснил глава ведомства.
По его словам, были рассмотрены вопросы взаимодействия госорганов в рамках внедрения ОСМС, ход информационно-разъяснительной работы, разработан и утвержден Комплексный межведомственный план мероприятий по вопросам управления рисками внедрения ОСМС.
«План включает 14 рисков и состоит из 4 разделов: информационно-разъяснительная работа государственных и местных исполнительных органов, обеспечение финансовой устойчивости системы ОСМС, информационные системы и их интеграция, подготовка нормативных правовых актов», - перечислил Е. Биртанов.
Он уточнил, что по каждому риску выделены целевые группы и необходимые мероприятия по устранению рисков. Определены ответственные исполнители из числа центральных и местных исполнительных органов.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
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