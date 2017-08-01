В РК сформированы филиалы фонда ОСМС

Также разработан план мероприятий по вопросам управления рисками внедрения ОСМС.

На заседании Правительства РК рассмотрены меры по внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Как напомнил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, в РК с 1 июля стартовала реформа здравоохранения по внедрению обязательного социального медицинского страхования.





«В рамках совершенствования законодательной базы ОСМС принят закон, предусматривающий ряд изменений в законодательстве об ОСМС. В Фонд социального медицинского страхования начали поступать взносы от индивидуальных предпринимателей и отчисления от работодателей», - сказал он.





Так, на сегодня в 16 регионах Казахстана созданы филиалы фонда, назначены руководители филиалов.





«Комиссия по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования в РК переведена на уровень министерства здравоохранения. В состав комиссии вошли представители 14 госорганов и заинтересованных организаций. Проведено 4 заседания комиссии, 3 из них расширенных, с участием заместителей акимов областей, городов Астана, Алматы», - пояснил глава ведомства.





По его словам, были рассмотрены вопросы взаимодействия госорганов в рамках внедрения ОСМС, ход информационно-разъяснительной работы, разработан и утвержден Комплексный межведомственный план мероприятий по вопросам управления рисками внедрения ОСМС.





«План включает 14 рисков и состоит из 4 разделов: информационно-разъяснительная работа государственных и местных исполнительных органов, обеспечение финансовой устойчивости системы ОСМС, информационные системы и их интеграция, подготовка нормативных правовых актов», - перечислил Е. Биртанов.





Он уточнил, что по каждому риску выделены целевые группы и необходимые мероприятия по устранению рисков. Определены ответственные исполнители из числа центральных и местных исполнительных органов.



