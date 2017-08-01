Аким Мангистау пригрозил чиновникам увольнением за проблемы с сжиженным газом

Проблема длинных очередей на газозаправочных станциях стоит под личным контролем главы региона. Об этом аким Мангистауской области Ералы Тугжанов напомнил сегодня во время аппаратного совещания в областном акимате, передает портал Тумба со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Открывая совещание, аким области Ералы Тугжанов раскритиковал деятельность областного управления предпринимательства и торговли за неорганизованность в распределении сжиженного газа по точкам сбыта и возникающих длинных верениц автомобилистов. Руководитель управления Венера Мустапаева объяснила сложившуюся ситуацию дисбалансом между спросом на газ и предложением.

Ералы Тугжанов поручил детально разобраться в озвученной проблеме с участием руководства предприятия КазГПЗ. Ералы Тугжанов напомнил, что за невыполнение каждого из данных поручений последуют жесткие меры в отношении компетентных лиц, от замечаний вплоть до увольнений.

Проблема очередей на АГЗС региона не решается в течение последних семи лет. Чиновники объясняют ее тем, что в области ежегодно увеличивается количество автомобилей. Однако сами реализаторы говорят про неправильное распределение квот на продажу газа.