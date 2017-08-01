Председатель Верховного Суда посетил с рабочим визитом Бурабайский районный суд

Председатель Верховного Суда Кайрат Мами посетил с рабочим визитом Бурабайский районный суд Акмолинской области. В ходе посещения проведена встреча с коллективом судей и сотрудниками суда сообщает пресс-служба Акмолинского областного суда.





В ходе беседы с судьями К.Мами отметил, что судами успешно проведена реформа в рамках Плана Нации и ведется активная работа по исполнению задач, поставленных Главой государства на седьмом съезде судей республики.





Председатель Верховного Суда дал положительную оценку деятельности суда и его материально-техническому оснащению.





Он подчеркнул, что Бурабайский районный суд с учетом высокой туристической привлекательности региона должен быть образцовым в работе по отправлению правосудия. Это налагает соответствующую ответственность на судейский корпус и работников суда.





«Именно по работе вашего суда будут судить иностранные туристы об уровне развития правосудия в нашей стране. В этой связи вы должны уделять внимание всем вопросам по организации работы суда. Это принятие документов, четкое разъяснение процессуальных вопросов, грамотное проведение процессов, оперативная выдача вынесенных решений. Мелочей здесь нет», - отметил Председатель Верховного Суда.





К.Мами поставил перед судьями задачу по дальнейшему повышению качества отправления правосудия, усилению работы по развитию медиации, а также активизации работе с АВФ и информационными сервисами. Особое внимание он просил уделить применению в судопроизводстве государственного языка и взаимодействию со СМИ.





Также Председатель Верховного Суда ознакомился с работой суда, осмотрел залы судебных заседаний. Особое внимание им было уделено вопросам применения в суде информационных сервисов, систем аудио-, видеофиксации (АВФ) и «Судебного кабинета».





На сегодня все залы судебных заседаний Бурабайского районного суда оснащены автоматизированной системой АВФ. Показатель ее применения составляет 99,9%. В суде действует кабинет медиации, для удобства граждан в холле суда установлен компьютер с доступом к информационному сервису «Судебный кабинет».





Пресс-служба Акмолинского областного суда



