Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Председатель Верховного Суда посетил с рабочим визитом Бурабайский районный суд

1 августа 2017, 10:31

Все залы судебных заседаний Бурабайского районного суда оснащены автоматизированной системой АВФ.

Председатель Верховного Суда Кайрат Мами посетил с рабочим визитом Бурабайский районный суд Акмолинской области. В ходе посещения проведена встреча с коллективом судей и сотрудниками суда сообщает пресс-служба Акмолинского областного суда.

В ходе беседы с судьями К.Мами отметил, что судами успешно проведена реформа в рамках Плана Нации и ведется активная работа по исполнению задач, поставленных Главой государства на седьмом съезде судей республики.

Председатель Верховного Суда дал положительную оценку деятельности суда и его материально-техническому оснащению.

Он подчеркнул, что Бурабайский районный суд с учетом высокой туристической привлекательности региона должен быть образцовым в работе по отправлению правосудия. Это налагает соответствующую ответственность на судейский корпус и работников суда.

«Именно по работе вашего суда будут судить иностранные туристы об уровне развития правосудия в нашей стране. В этой связи вы должны уделять внимание всем вопросам по организации работы суда. Это принятие документов, четкое разъяснение процессуальных вопросов, грамотное проведение процессов, оперативная выдача вынесенных решений. Мелочей здесь нет», - отметил Председатель Верховного Суда.

К.Мами поставил перед судьями задачу по дальнейшему повышению качества отправления правосудия, усилению работы по развитию медиации, а также активизации работе с АВФ и информационными сервисами. Особое внимание он просил уделить применению в судопроизводстве государственного языка и взаимодействию со СМИ.

Также Председатель Верховного Суда ознакомился с работой суда, осмотрел залы судебных заседаний. Особое внимание им было уделено вопросам применения в суде информационных сервисов, систем аудио-, видеофиксации (АВФ) и «Судебного кабинета».

На сегодня все залы судебных заседаний Бурабайского районного суда оснащены автоматизированной системой АВФ. Показатель ее применения составляет 99,9%. В суде действует кабинет медиации, для удобства граждан в холле суда установлен компьютер с доступом к информационному сервису «Судебный кабинет».

Пресс-служба Акмолинского областного суда


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...