2 августа в ДГД по г. Алматы состоится семинар по вопросам ОСМС

Уважаемые налогоплательщики!

Приглашаем всех желающих на семинар, который состоится 2 августа 2017 года в 15.00 часов в Департаменте государственных доходов по городу Алматы по вопросам исчисления и уплаты платежей на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), а также по принимаемым мерам по улучшению бизнес-среды.

Во второй части семинара участники смогут задать наиболее интересующие их вопросы относительно порядка исчисления и уплаты платежей на ОСМС.

Место проведения:

г. Алматы, пр. Абылай хана, 93/95, уг. ул. Казыбек би, 2 этаж, актовый зал (вход с УГД по Алмалинскому району).

Дата проведения: 2 августа 2017 года.

Начало семинара: 15.00 часов.