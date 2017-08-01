2 августа в ДГД по г. Алматы состоится семинар по вопросам ОСМС
Уважаемые налогоплательщики!
Приглашаем всех желающих на семинар, который состоится 2 августа 2017 года в 15.00 часов в Департаменте государственных доходов по городу Алматы по вопросам исчисления и уплаты платежей на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), а также по принимаемым мерам по улучшению бизнес-среды.
Во второй части семинара участники смогут задать наиболее интересующие их вопросы относительно порядка исчисления и уплаты платежей на ОСМС.
Место проведения:
г. Алматы, пр. Абылай хана, 93/95, уг. ул. Казыбек би, 2 этаж, актовый зал (вход с УГД по Алмалинскому району).
Дата проведения: 2 августа 2017 года.
Начало семинара: 15.00 часов.
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