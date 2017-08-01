За год государство на 20% сократило инвестиции в систему здравоохранения - исследование

Сокращение инвестфинансирования негативно отражается на ситуации с обновлением фондов в здравоохранении.

Сумма инвествливаний в этом году всего на 7% выше уровня годом ранее, более 37% основных средств в отрасли изношены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.





По его данным, поддержка со стороны бюджета за год уменьшилась на 20%.





Темпы роста инвестиций в здравоохранение остаются слабыми. За январь-июнь текущего года в основные фонды предприятий здравоохранения и социальных услуг было инвестировано 25,9 млрд тенге, или на 6,8% больше объемов прошлого года.





Тем не менее, сумма инвестиций в развитие отрасли остается ниже уровня 2014 года, когда за 6 месяцев на обновление основных средств было влито 44 млрд тенге. Это на 70% больше нынешних объемов.





«Напомним, что поддержка сферы здравоохранения со стороны инвесторов начала сокращаться в 2015 году - сначала сумма инвестиций уменьшилась на 27,5% в годовом выражении, затем в 2016 году еще на 24%», - отмечается в обзоре.









Сокращение инвестфинансирования негативно отражается на ситуации с обновлением фондов в здравоохранении. По последним данным, в настоящий момент всего 10,9% всех основных средств в отраслевых учреждениях являются обновленными.

Это выше уровня годом ранее (7,9%), однако хуже, чем было в предыдущие годы до 2015 года.

При этом уровень износа фондов увеличивается - сейчас порядка 37,2% всех основных средств в здравоохранении признаны изношенными. Для сравнения, в 2014 году степень износа составляла 29,2%.







