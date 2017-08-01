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Си Цзиньпин: Китай никому не позволит отнять у себя и часть своей земли

1 августа 2017, 10:49

Он подчеркнул, что никто не заставит Пекин терпеть что-либо, наносящее вред "суверенитету, безопасности и интересам развития страны".

Китайский народ дорожит миром и никогда не станет агрессором, но никому не позволит отнять у себя хоть часть своей территории, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии, посвященной празднованию 90-й годовщины Народно-освободительной армии Китая, передает РИА Новости.

"Китайский народ любит мир, мы никогда не станем агрессором и не будем расширять свои границы за счет других. Но мы также никогда не позволим ни одному человеку, организации или политической партии отнять у Китая хоть часть его территории когда бы то ни было, в какой бы то ни было форме", — заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что никто не заставит Пекин терпеть что-либо, наносящее вред "суверенитету, безопасности и интересам развития страны".

Фото © РИА Новости / Михаил Климентьев

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