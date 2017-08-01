Ключевые навыки успешного человека

Быть финансово грамотным – это не только выгодно и престижно, это интересно.

5 августа у жителей шести городов будет отличная возможность расширить свои знания и получить практические навыки в финансовой и банковской области.





Только для жителей АКТАУ, КЫЗЫЛОРДА, СЕМЕЙ, УРАЛЬСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК и ТАЛДЫКОРГАН состоятся семинары по финансовой грамотности, на которых специалисты Банка Хоум Кредит помогут разобраться с денежными вопросами, определить финансовые цели, расставить их в порядке приоритетности и дать оценку реальности их достижения. Расширенная программа семинара позволит расставить новые акценты в управлении бюджетом, уверено управлять своими средствами.





В программе семинара рассматриваются актуальные вопросы для каждого человека:





- Эффективное планирование и управление личными деньгами

- Где найти мотивацию, чтобы начать сберегать и приумножать свои финансы?

- Секреты богатых и успешных людей

- Банковские продукты. Как разобраться в их разнообразии?

- Персональная кредитная история. Как ею управлять?

- Важность страхования. За и Против

Записаться на семинар можно здесь: https://goo.gl/forms/1rZMJIwMzoXs6i352





Быть финансово грамотным – это не только выгодно и престижно, это интересно. Если вы научитесь выполнять правила финансовой грамотности, будете соблюдать финансовую дисциплину, то удивитесь, как изменится ваша жизнь. Полученные практические навыки помогут вам на пути к финансовому успеху.



