"Несчастная" Меркель уехала с мужем в недельный отпуск в Италию
1 августа 2017, 11:02
Как отмечают пользователи соцсетей, немецкий политик заметно "наслаждается" отдыхом вдали от проблем Брюсселя.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель взяла недельный отпуск и уехала с супругом в Северную Италию, передает Life.ru.
Angela Merkel sets a high bar for World Leader Walking Holiday pictures due this week... pic.twitter.com/sPgGLEVaGN— Harry Cole (@MrHarryCole) 31 июля 2017 г.
По данным Daily Mail, Меркель для пеших прогулок в горах выбрала очень невесёлые оттенки своих нарядов — тёмная ветровка, бежевые бермуды и бейсболка.
На снимках политика также можно увидеть с довольно хмурым выражением лица. При этом издание отмечает, что канцлер, в отличие от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, хотя бы не стала надевать розовое платье из бюджетного магазина Next, за которое ту раскритиковали пользователи Сети.
Эмила Сидорова
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