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"Несчастная" Меркель уехала с мужем в недельный отпуск в Италию

1 августа 2017, 11:02

Как отмечают пользователи соцсетей, немецкий политик заметно "наслаждается" отдыхом вдали от проблем Брюсселя.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель взяла недельный отпуск и уехала с супругом в Северную Италию, передает Life.ru.



По данным Daily Mail, Меркель для пеших прогулок в горах выбрала очень невесёлые оттенки своих нарядов — тёмная ветровка, бежевые бермуды и бейсболка.

На снимках политика также можно увидеть с довольно хмурым выражением лица. При этом издание отмечает, что канцлер, в отличие от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, хотя бы не стала надевать розовое платье из бюджетного магазина Next, за которое ту раскритиковали пользователи Сети.

Эмила Сидорова

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