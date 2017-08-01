Численность населения Республики Казахстан

Астана обеспечила почти половину всего годового прироста населения страны. Число казахстанцев перевалило за 18 миллионов, число астанчан - за миллион

К июню 2017 года население РК достигло исторического максимума и перевалило за 18 миллионов человек. 18-миллионная жительница РК родилась 11 мая текущего года, в Талдыкоргане

Количество казахстанцев чуть более чем за год* увеличилось сразу на 260 тысяч человек, или на 1,5%. Прирост отмечен в 10 регионах из 16.

Более половины прироста пришлось на столицу: население Астаны увеличилось сразу на 13,9%, и перевалило за миллион человек. Еще треть прироста пришлась на Алматы и прилегающую область: население южного мегаполиса выросло на 2,7%, до 1,78 миллиона человек, население Алматинской области - на 2,4%, и уже перевалило за 2 миллиона человек.

Примечательно, что темпы роста населения финансового центра даже превышают плановые. Так, согласно Прогнозной схеме территориально-пространственного развития страны, численность населения Алматы к 2020 году должна была достичь 1676,4 тыс. чел, Алматинской агломерации - 3057,9 тыс. чел. В целом Алматы должен стать хабом Южного макрорегиона, крупным транспортно-логистическим центром, связывающим направления Алматы - Тараз - Шымкент.

Вполне вероятно, опередит демографические планы и столица. Так, планируемая численность населения Астаны к 2020 году - 1047,4 тыс. чел, Астанинской агломерации - 1115,5 тыс. чел. Развитие города-хаба Астаны связано с формированием Астанинской агломерации, как сетевой зоны роста с вовлечением в нее Караганды, Кокшетау и Щучинско-Боровской курортной зоны.

Уже сейчас понятно, что население Астаны может достигнуть двух миллионов человек. Акимат столицы проводит международный конкурс по разработке мастер-плана Астаны, рассчитанный на два миллиона жителей. Как сообщает Центр деловой информации Kapital.kz, новая концепция, по словам акима Асета Исекешева, определена по полицентричному принципу - семь планировочных районов, каждый со своим трендом.

Определены границы в 22 тысячи гектаров, которые до 2025 года гарантировано будут обеспечены инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой. Застройку будет проводиться только в рамках этой территории, на которой возможно построить 40 миллионов квадратных метров жилья для двухмиллионного населения. Приоритеты застройки остаются согласно проектам Мангилик Ел, Туран, Аллея Мынжылдык, также предложено перенести один приоритет строительства в правобережную часть города, путем сноса и реконструкции старых зданий и строительства новых многоэтажных комплексов.

*Годовой рост рассчитан с 1 мая 2016 по 1 июня 2017. В мае 2016 КС МНЭ РК предоставлял данные о численности населения последний раз за прошлый год.

2017/I - данные за июнь 2017, 2016/I - данные за май 2016.

В стране успешно продолжаются запланированные процессы урбанизации и агломерирования. Так, почти 88% прироста населения пришлось на городскую местность. Городских жителей в РК - уже 10,36 миллиона, +2,3% с мая 2016, это 57,5% от населения страны (+0,4 п.п.).

Численность сельских жителей достигла 7,66 млн чел, +0,4%. Наиболее велика доля сельского населения в Алматинской (76,5% жителей) и Жамбылской (59,9% жителей) областях. Городское население превалирует в промышленных Карагандинской (79,5%) и Павлодарской (70,7%) областях.

Сильнее всего заметны процессы урбанизации в Актюбинской области, ВКО и Костанайской области - в каждом из регионов доля городского населения выросла за год почти на процентный пункт. Примечательно, что в двух из этих трех регионов расположены ключевые города-хабы: хаб Центрально-Восточного макрорегиона - Усть-Каменогорск, и хаб Западного макрорегиона - Актобе.

В целом согласно прогнозной схеме в РК будет пять городов-хабов. Кроме Актобе и Усть-Каменогорска - также Астана, хаб Северного макрорегиона, и Алматы с Шымкентом, хабы Южного макрорегиона.

Урбанизация прослеживается и в многолетней динамике. Так, по итогам 2016 года число казахстанцев выросло на 1,5% за год, число горожан - на 2%, сельских жителей - на 0,7%.

В 2015 году, при общем годовом росте числа жителей РК на 1,5%, количество городского населения увеличилось сразу на 4,6%, сельского - уменьшилось на 2,3%.