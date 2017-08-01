В регионах Казахстана продолжается борьба с природными пожарами

Ведутся работы по ликвидации загорания степных пожаров в восьми точках.

В Казахстане ведется борьба с природными пожарами, сообщил Zakon.kz официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

В целях недопущения развития природных пожаров органы государственной противопожарной службы, местные исполнительные органы, лесные хозяйства, добровольные пожарные формирования задействованы на всех указанных участках совместно с заинтересованными подразделениями.

При этом основными причинами природных пожаров является неосторожное обращение населения с огнем (непотушенные сигареты и костры, осколки бутылок и др.) и природные явления (сухой грозовой разряд), а установившаяся жаркая погода только способствует пожарам. В этой связи, Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесостепных массивах.

Территориальными подразделениями Комитета по ЧС совместно с органами внутренних дел, местной полицейской службой, местными исполнительными органами регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей пожарной безопасности в лесной и степной местности.

За нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 336, 367 и 410 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

За прошедшие сутки 31 июля в Байганинском районе Актюбинской области, Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, Бокейординском районе Западно-Казахстанской области проведена ликвидация загораний сухой травы на общей площади 13471 га. В ликвидации пожаров были задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, лесных хозяйств, добровольных пожарных формирований и привлеченных организаций в количестве 193 человека и 29 единиц техники.

В настоящее время подразделения Комитета по ЧС МВД РК, местные исполнительные органы, лесные хозяйства, добровольные пожарные формирования борются с загораниями сухой травы в 3 регионах страны, это Костанайская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.

Ведутся работы по ликвидации загорания степных пожаров в с.Жанакала г.Аркалык Костанайской области, Терисакканском сельском округе Улытауского района, Мойынтыкском сельском округе Шетского района, Тогускенском сельском округе Жанааркинского района Карагандинской области, Базаршуланском, Базартюбинском и Тайпакском сельских округах Акжайыкского района, Жетыкульском сельском округе Сырымского района Западно-Казахстанской области.

Ориентировочная площадь пожара составляет более 900 га. Количество привлеченных сил и средства составляет свыше 300 человек и 45 единиц техники.

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