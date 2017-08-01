В ЮКО до конца текущего года отремонтируют 18 мостов

В течение текущего года на 25 мостах будут проведены строительно-ремонтные работы, которую сдадут в эксплуатацию.

В Южно-Казахстанской области до конца текущего года отремонтируют и сдадут в эксплуатацию 18 мостов. В частности, на сегодняшний день ведется капитальный ремонт 13 мостов и средний ремонт 5 мостов, передает пресс-служба акима ЮКО.





По данным специалистов областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в регионе при полном введении в эксплуатацию данных объектов, количество мостов, требующих ремонта сократится до 101.









Вместе с тем, ведется разработка проектно-сметной документация 26 мостов, требующих ремонта, из которых 11 пройдут капитальный ремонт, а 15 средний ремонт. По итогам года - 26 проектов получат заключение соответствующей экспертизы. В соответствии с этим, в случае рассмотрения средств из местного бюджета для проведения строительных работ по данным 26 проектам, в 2018 году начнутся строительно-ремонтные работы.





Стоит отметить, на автомобильных дорогах областного значения насчитывается 409 мостов, из которых 290 находятся в удовлетворительном состоянии, а 119 требуют ремонта.









В течение текущего года на 25 мостах будут проведены строительно-ремонтные работы, которую сдадут в эксплуатацию.





Общее количество мостов, которые пройдут капитальный ремонт в Байдибекском районе-1, Мактааральском-3, Отырарском-1, Сарыагашском-1 и Тулькубасском районах-2 и городе Туркестан-1.





Кроме того, если учитывать, что на сегодня разработаны соответствующие документы для проведения строительно-монтажных работ 22 мостов, то в ближайшее время значительно уменьшится количество мостов, требующих ремонта.









Такие предложения, на днях, были озвучены на внеочередной одиннадцатой сессии областного маслихата со стороны управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, и нашли поддержку среди избранников народа.





Наряду с этим, в Сарыагашском районе будет проведен средний ремонт дороги на вход в станцию Дарбаза-1,2 км., на вход в зону отдыха «Әсел» Тюлькубасского района-5,7 км., на вход в город Арысь-8км».









В Мактааральском районе также имеются дороги, требующие проведения соответствующих работ. На сегодняшний день начат средний ремонт на дорогах трех населенных пунктов Жана дала, Иржар и Оркениет. Также будет проведен средний ремонт дороги Темирлановское шоссе.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО



