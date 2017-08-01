Лолиту в прозрачном трико назвали всадником Апокалипсиса

53-летняя певица посвятила песню солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико.

Пользователи сети с удивлением восприняли наряд Лолиты Милявской, в который она облачилась во время выступления на фестивале «Жара» в Баку. 53-летняя певица посвятила песню солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико.

Юзеры иронично отметили, что Лолита будто бы покрыла тело татуировками в стиле маори, сравнив ее с героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.

Фига она татухами забитая pic.twitter.com/4I9WSGbEMR — Рома Бордунов (@romabordunov) 31 июля 2017 г.

По-моему даже ребёнку очевидно, что Лолита Милявская - это первый всадник Апокалипсиса.

Господь просто не в состоянии дать нам знак яснее.) — Роман Крупеник (@roman_krupenik) 31 июля 2017 г.

Ранее героем интернет-шуток стал еще один гость «Жары» — солист Rammstein Тиль Линдеманн. Он превратился в мем благодаря ролику, в котором намекнул, что оказался в заложниках у российских звезд эстрады.

Видеообращение стало ответом поклонникам, которые предположили, что поп-звезды захватили Линдеманна в плен и заставляют фотографироваться с собой. Причиной стали его совместные снимки с Ольгой Бузовой, Анитой Цой и Иосифом Пригожиным.