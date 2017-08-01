WP: Трамп лично диктовал заявление сына о встрече с Весельницкой

Изначально советники президента решили, что Трамп-младший должен выпустить правдивое заявление, так чтобы появление новых деталей не ставило его честность под сомнение, но президент решил составить текст по-своему, пишет газета.





По информации газеты, Трамп надиктовал заявление о том, что во время встречи его сына и Весельницкой обсуждалась проблема усыновления детей, а не предвыборная кампания, что встреча не была важной и что ее инициировала российский адвокат. Президент сформулировал текст, когда возвращался с саммита G20 (завершился 8 июля), добавляет издание.





По словам информированных о событиях людей, Трамп в самолете был "занят, работая над заявлением сына", которого на борту не было. Президент диктовал заявление советнику по коммуникациям Хоупу Хиксу. Несколько часов спустя команда Трампа-младшего передала заявление в четыре предложения газете New York Times.



