Асанали Ашимов встретился с жителями Алматинской области
1 августа 2017, 11:41
В завершении мероприятия по традиции на Асанали Ашимова надели чапан.
Жители Алматинской области встретились с народным артистом Казахстана, актером и режиссером Асанали Ашимовым. На встречу с кумиром, которая прошла в Талдыкоргане во дворце культуры имени Илияса Жансугурова приехали поклоники творчества Асанали Ашимова со всех регионов области, передает пресс-служба акима области.
На мероприятии состоявшееся в рамках программы «Модернизация общественного создания» зрителям был показан документальный фильм «Шарайна – шындық шебері», в котором повествуется жизнь и творчество Асанали Ашимова. Затем на сцену поднялся аким Алматинской области Амандык Баталов.
«Мы с гордостью величавшим вас как мэтра театра и кино. Жители Жетысуского края с особой душевной теплотой относятся к вашему творчеству. Вы внесли в культуру страны свой неповторимый вклад. Сегодняшняя наша встреча имеет огромное значения для нас – зрителей и поклонников вашей деятельности. От лица всех жителей области желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни», - отметил аким области.
В свою очередь Асанали Ашимов поведал собравшимся о своей творческой деятельности и отдельно остановился о вкладе жетысуской театральной школы в культуру страны. Кроме того, народный артист Казахстана отметил строительство нового театра подчеркнув, что новый тетар даст свой импульс в духовном развитии не только Алматинской области, но и страны в целом. В свою очередь, поклонники творчества задавали из зала свои вопросы и выразили надежду, что подобные встречи пройдут во всех районах Алматинской области.
В завершении мероприятия по традиции на Асанали Ашимова надели чапан. После этого, прошла фотосессия народного артиста с поклонниками.
Фото: Пресс-служба акима Алматинской области
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