Определять статус в системе ОСМС казахстанцам можно будет в ЦОНах

Чтобы обеспечить права отдельных категорий граждан на уплату за них взносов государством, в ЦОНах предложили ввести госуслугу для определения их статуса в системе ОСМС.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов предложил ввести в ЦОНах новую госуслугу, которая позволит казахстанцам подтвердить свою принадлежность к определенной категории в системе обязательного медицинского страхования, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для обеспечения прав отдельных категорий граждан на уплату за них взносов государством предлагаем ввести государственную услугу, позволяющую гражданину в заявительном порядке подтвердить свою принадлежность к определенной категории путем предоставления подтверждающих его статус документов через ЦОНы», - сказал глава ведомства.

В связи с этим он обратился к Премьер-Министру РК Бакытжану Сагинтаеву с просьбой дать поручение госорганам разработать стандарты для этой госуслуги.

«Бакытжан Абдирович, просим поручить заинтересованным государственным органам разработать стандарты и регламенты государственной услуги «Актуализация принадлежности к категориям, взносы за которые осуществляет государство», по компетенции. Работа по внедрению обязательного социального медицинского страхования будет продолжена», - уточнил Е. Биртанов.

В свою очередь, глава Кабмина поддержал эту идею.

«Елжан Амантаевич, правильно предложение вносится, рассмотрите, потом внесете в Правительство ваше решение», - отметил он.

Ксения Давыдова, Астана.