В Сузакском районе нашли каменные скульптуры, датированные ХІІ веком

В Сузакском районе у подножия Келиншектау, в населенном пункте Абай нашли две каменные скульптуры, датированные ХІІ веком. Отметим, что древние каменные памятники заметили местные жители, вдоль реки Арпа в долине Каратау, передает пресс-служба акима ЮКО.





На камнях изображены женщины и мужчины. Находка рассказывает об истории средних веков. Жители поселка отметили, что древние памятники были обращены на восток.





«Мы заметили часть камня, и вместе с другими жителями стали вытаскивать. На скульптуре, со всех сторон стали появляться рисунки. Недалеко от этого места мы заметили еще один памятник, часть которого также выпирала из земли. Внимательно осмотрев, на одной из сторон мы увидели рисунок. Нас это заинтересовало», - сказал житель поселка Абай Жансеит Сеитов.









Найденные экспонаты осмотрел аким района С.Полатов. Древние камни вызвали большой интерес у сотрудников музея. По их словам, найденные скульптуры характерны для эпохи древних тюрков. Данные экспонаты будут храниться в районном музее им.С.Кожанова.





Южно-Казахстанская область является самой густонаселённой в нашей стране. Как по плотности населения, так и по численности она лидирует. Но интерес к ней не только в этом. Область богата достопримечательностями, о которых мало кто знает.

Практически любой житель Казахстана на вопрос «что вы знаете об ЮКО» сразу ответит: мавзолей Яссауи, древние городища Отрар и Сайрам и многие другие. Более продвинутые могут вспомнить, что именно в древнем городе Фараб, который нам более известен как Отрар, родился один из величайших учёных Средних веков — Аль-Фараби. И там же, в Отраре, в начале XV века умер один из величайших полководцев того времени — Тамерлан.

Но не только историей славится область. В ней сосредоточено много интересных природных объектов, которые, на наш взгляд, стоит посетить любителям отечественного туризма.









В Казахстане известно свыше 500 исторических памятников. Это стоянка Караунгур в пещере к северу от одноименного села на одноименной речке в Южно-Казахстанской области. В Западном Казахстане это стоянки Кульсары вокруг поселка Кульсары Жылыойского района Атырауской области. В Восточно-Казахстанской области это стоянка Кызыл-Су на речке Кызыл-Су недалеко от с. Белокаменки



