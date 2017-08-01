Сагинтаев поручил идентифицировать безработных в РК и трудоустроить их

Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы данная категория людей не осталась вне системы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам активнее проводить информационно-разъяснительную работу по обязательному медицинскому страхованию, передает корреспондент Zakon.kz.

«Уважаемые коллеги, несколько поручений. Как видим, информационно-разъяснительная работа в ряде областей хромает, поэтому необходимо будет активизировать - акимам областей, Астаны и Алматы поручаю, активизировать, особенно среди самозанятого населения», - сказал он на заседании Правительства РК.

Также требуется, по его словам, совместно с Комитетом госдоходов проводить еженедельный мониторинг по уплате отчислений и взносов работодателями и ИП.

«Есть еще один вопрос, он связан с гражданами, у которых низкие или вообще отсутствуют доходы, и которые не будут осуществлять взносы. Понятно, что это лица неформального сектора, незарегистрированные безработные. Лица, не имеющие статуса. Эти граждане в итоге могут оказаться вне системы ОСМС», - констатировал глава Кабмина.

Он поручил в связи с этим Министерству труда и социальной защиты РК совместно с акимами областей, городов Астаны и Алматы, проработать механизм идентификации таких лиц с указанием их данных, принять меры по обеспечению их занятостью с целью охвата их системой ОСМС.

«Еще раз, Елжан Амантаевич (Биртанов, министр здравоохранения РК), внимательно все рассмотрите, потом внесете, и мы окончательно решим. На самом деле, времени мало, вопросов много возникает, и общественность, мы видим, в соцсетях, в прессе идет много обсуждений, много непонятных моментов. Надо правильно разъяснять суть. Мы вчера с вами говорили, надо правильно доносить до населения содержание данной системы», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана.