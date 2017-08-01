Погода в августе порадует казахстанцев стабильностью

Согласно прогнозам синоптиков, дни будут стоять ясные и солнечные, но не очень жаркие.

В августе средняя температура воздуха за месяц ожидается около климатической нормы на всей территории Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской и в отдельных районах Кызылординской области. На остальной территории республики количество осадков ожидается около и больше нормы.

Под влиянием активного циклона практический на всей территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: дожди, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

В середине первой декады почти вся территория Казахстана окажется под влиянием антициклона с европейской территории России. По мере перемещения антициклона с запада на восток страны, в конце декады ожидается повышение температуры воздуха и ясная погода без осадков. Температура воздуха днем:

в северной половине до 25…30 тепла;

в южной половине до 30…35 тепла.

Согласно долгосрочному прогнозу в середине второй и третьей декады месяца продолжительные прохладные с дождями дни будут сменяться кратковременными повышениями температуры воздуха.

Консультативный прогноз будет корректироваться по мере изменения синоптической ситуации.