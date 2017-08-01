68-летний японец отразил нападение медведя приемами каратэ

По словам мужчины, он почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя, стоявшего на задних лапах и готового к нападению.

В Японии 68-летний мужчина, практикующий каратэ, отразил нападение медведя, передает РИА Новости . По данным японских СМИ, Хирохито Миягава активно занимается каратэ и управляет залами для занятий японскими боевыми искусствами — так называемые додзе в городе Фуэфуки префектуры Яманаси. В момент, когда на него неожиданно напал медведь, мужчина работал в огороде в горной местности. Каратист не растерялся и нанес косолапому несколько ударов ногами, используя приемы каратэ.





По словам мужчины, он почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя, стоявшего на задних лапах и готового к нападению.





Хирохито Миягава сначала ударил медведя ногой в живот, после чего нанес удары в грудь. "Я выбрал верную тактику, медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы", — рассказал мужчина.





Однако животное все же сумело оцарапать каратиста, но раны не являются тяжелыми. В июле в префектуре поступило 83 сообщения о медведях в окрестностях.



