Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Завершился первый этап международного конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр

1 августа 2017, 12:42

Всеармейский конкурс «Страж порядка» проводится в этом году впервые.

На первом этапе сборная команда военной полиции Вооруженных Сил Казахстана заняла первое место в конкурсе «Страж порядка».



Согласно замыслу первого этапа казахстанским военнослужащим предстояло пройти огневой рубеж, включающий ведение боевой стрельбы из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ-9 по мишеням, расположенным на удалении от 25 до 150 м, а также выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите. По результатам первого этапа воины Вооруженных Сил Казахстана заняли первое место, показав отличные результаты.



На следующем этапе военнослужащим предстоит преодолеть полосу препятствий, включающую семь преград и огневых рубежей. Третий этап будет включать выполнение патрульными нарядами боевых задач. Завершит конкурс 12-ти километровый этап командной гонки с преодолением 45-ти естественных и искусственных преград полосы препятствий на полигоне Алабино.



Необходимо отметить, что Всеармейский конкурс «Страж порядка» проводится в этом году впервые.





Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...