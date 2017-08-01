Завершился первый этап международного конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр
1 августа 2017, 12:42
Всеармейский конкурс «Страж порядка» проводится в этом году впервые.
На первом этапе сборная команда военной полиции Вооруженных Сил Казахстана заняла первое место в конкурсе «Страж порядка».
Согласно замыслу первого этапа казахстанским военнослужащим предстояло пройти огневой рубеж, включающий ведение боевой стрельбы из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ-9 по мишеням, расположенным на удалении от 25 до 150 м, а также выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите. По результатам первого этапа воины Вооруженных Сил Казахстана заняли первое место, показав отличные результаты.
На следующем этапе военнослужащим предстоит преодолеть полосу препятствий, включающую семь преград и огневых рубежей. Третий этап будет включать выполнение патрульными нарядами боевых задач. Завершит конкурс 12-ти километровый этап командной гонки с преодолением 45-ти естественных и искусственных преград полосы препятствий на полигоне Алабино.
Необходимо отметить, что Всеармейский конкурс «Страж порядка» проводится в этом году впервые.
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