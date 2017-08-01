Завершился первый этап международного конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр

Всеармейский конкурс «Страж порядка» проводится в этом году впервые.

На первом этапе сборная команда военной полиции Вооруженных Сил Казахстана заняла первое место в конкурсе «Страж порядка».









Согласно замыслу первого этапа казахстанским военнослужащим предстояло пройти огневой рубеж, включающий ведение боевой стрельбы из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ-9 по мишеням, расположенным на удалении от 25 до 150 м, а также выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите. По результатам первого этапа воины Вооруженных Сил Казахстана заняли первое место, показав отличные результаты.









На следующем этапе военнослужащим предстоит преодолеть полосу препятствий, включающую семь преград и огневых рубежей. Третий этап будет включать выполнение патрульными нарядами боевых задач. Завершит конкурс 12-ти километровый этап командной гонки с преодолением 45-ти естественных и искусственных преград полосы препятствий на полигоне Алабино.









Необходимо отметить, что Всеармейский конкурс «Страж порядка» проводится в этом году впервые.











