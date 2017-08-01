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В сентябре две улицы Алматы станут односторонними

1 августа 2017, 12:51

Новая организация дорожного движения призвана сократить конфликтные точки и вероятность аварийных ситуаций на этихулицах, а также снизить нагрузку на проспект Абая до 15%.

В Алматы в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца будет введено одностороннее движение транспортных средств на улицах Шевченко и Курмангазы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По улице Шевченко на участке от пр. Достык до ул. Жарокова после завершения среднего ремонта с демонтажем трамвайных рельсов будет организовано одностороннее движение в западном направлении, с обустройством с южной стороны двухсторонней велодорожки от ул. Кунаева до ул. Жарокова.

По улице Курмангазы на участке от ул. Муканова до пр. Достык после завершения ремонта будет организовано одностороннее движение в восточном направлении.

Данная организация дорожного движения, вводимая в сентябре текущего года, призвана сократить конфликтные точки и вероятность аварийных ситуаций на вышеуказанных улицах, а также снизить нагрузку на пр. Абая до 15%.

При этом автобусный маршрут №112, двигаясь в восточном направлении, будет проходить от ул. Жарокова по пр. Абая и ул. Муканова с выходом на ул. Курмангазы.


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