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С 1 августа в Алматы возобновляется автобусный маршрут №44

1 августа 2017, 12:55

Перевозчик остановил действие маршрута из-за низкого пассажиропотока.

С 1 августа в Алматы возобновляется автобусный маршрут № 44, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как известно, маршрут № 44 был оставлен перевозчиком в связи с низким пассажиропотоком, однако для населения Наурызбайского района маршрут был необходим. В связи с этим, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы принято решение о возобновлении данного маршрута, также предусматривающий заезд в новый административный центр Наурызбайского района, где расположились районные акимат, суд, прокуратура, ЦОН и другие государственные учреждения.

Маршрут № 44 будет обслуживаться новыми автобусами марки ЛиАз, оснащенными кондиционерами и удобен для пассажиров, приезжающих в центр города, так как конечной остановкой определен Центральный стадион.


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