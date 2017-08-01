В системе ОСМС будут вестись рейтинги врачей

Медикам, набравшим больше всего «лайков», будут доплачивать.

В информационной системе Фонда обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) у казахстанцев будет возможность онлайн оценить работу того или иного врача, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Мы хотим сделать такую систему, чтобы пациент мог посмотреть рейтинг, отзывы в информационной системе Фонда обязательного медицинского страхования и выбрать врача исходя из его востребованности», - сказал он в кулуарах правительства во вторник.





По его словам, сегодня у фонда есть система оценки работы медперсонала.





«В будущем году все будут оценивать онлайн, «лайкать» и эти звездочки потом будут видны. Опять же, право каждого. Ты можешь подождать несколько дней к хорошему врачу пойти или можешь пойти сразу к тому, кто менее известен, но также практикует. И затем фонд уже вопрос оплаты будет решать, когда ему врач предъявляет счет, мол, я сто консультации сделал за месяц, оплатите», - пояснил глава ведомства.





Вместе с тем, журналисты поинтересовались, не получится ли так, что медики будут накручивать себе оценки на сайте фонда.





«У хороших специалистов просто времени нет на это», - ответил Е. Биртанов на этот счет.





Автор: Ксения Давыдова, Астана