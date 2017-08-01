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В США приостановили строительные работы на двух атомных электростанциях

1 августа 2017, 13:09

Из-за приостановки работ эксплуатация двух ядерных реакторов начнется не раньше 2024 года, что на четыре года позже ранее запланированного срока.

Американские компании Santee Cooper и South Carolina Electric & Gas приостановили строительные работы на двух атомных электростанциях в американском штате Южная Каролина из-за превышения запланированных расходов, сообщает агентство Франс Пресс, передает РИА Новости.

Изначальная стоимость проекта V.C. Summer составляла 11,4 миллиарда долларов, но впоследствии из-за превышения расходов и требований безопасности она была удвоена. Как заявила компания Santee Cooper, из-за приостановки работ эксплуатация двух ядерных реакторов начнется не раньше 2024 года, что на четыре года позже ранее запланированного срока.

Другая компания, участвующая в реализации проекта, South Carolina Electric & Gas (SCE&G), заявила, что не может продолжить строительство самостоятельно.

"Нам казалось, что возможно завершить строительство одного объекта, но после того, как Santee Cooper решила приостановить строительство проекта, мы отказались от этого варианта", — заявила компания. По данным SCE&G, пока для нее "нецелесообразно продолжать строительство самостоятельно" и более целесообразным было бы "приостановить строительство двух объектов".

Как отмечает агентство, помимо проекта в Южной Каролине в США велось строительство двух АЭС в штате Джорджия.

Фото © AFP 2017 / Rhona Wise

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