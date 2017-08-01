Известный бизнесмен Владимир Ким получил согласие Нацбанка РК на приобретение статуса крупного участника Bank RBK

В настоящее время АО «Bank RBK» находится в процессе объединения с АО «Qazaq Banki».

АО «Bank RBK» сообщает, что Национальный Банк Республики Казахстан предоставил согласие на приобретение статуса крупного участника АО «Bank RBK» известному предпринимателю Владимиру Киму.





Владимир Сергеевич Ким является одним из самых успешных и эффективных отечественных бизнесменов. В текущем году он возглавил рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана, ежегодно составляемый журналом Forbes Kazakhstan. Издание оценило его состояние в $2,5 млрд.





Владимир Ким является президентом и крупным акционером горнодобывающей компании KAZ Minerals PLC. Под его руководством компания в 2016 году завершила строительство уникальных для Казахстана проектов «Бозшаколь» и «Актогай». Благодаря успешному запуску новых рудников и увеличению производства товарной меди стоимость акций KAZ Minerals PLC выросла в несколько раз, капитализация компании на апрель 2017 года составила $2,7 млрд. По данным Forbes Kazakhstan, за последний год Владимир Ким нарастил свое состояние на $800 млн.





«Bank RBK приветствует появление в составе акционеров нового крупного участника, который, безусловно, привнесет в деятельность банка свою незаурядную способность делать любой бизнес максимально эффективным за счет синергии людей, идей и технологий, которые он вовлекает в свою орбиту», – отметил председатель правления АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.





АО «Bank RBK» – казахстанский универсальный финансовый институт, имеющий сбалансированные показатели развития. Банк располагает достаточным капиталом, высококлассными портфелями активов и пассивов, адекватным размером провизий, демонстрирует устойчивую прибыльность на протяжении длительного периода времени.





Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/В» и рейтинг по национальной шкале «kzB+» от международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.





По состоянию на 1 июля 2017 года активы банка составили 997,9 млрд тенге, ссудный портфель – 737,3 млрд тенге, средства клиентов – 573,8 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 184 млрд тенге. Собственный капитал банка на отчетную дату составил 96 млрд тенге, уставный капитал – 64,4 млрд тенге. Прибыль банка за 6 месяцев 2017 года превысила 2 млрд тенге.





Банк представлен в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Экибастуз.

Как сообщалось, в настоящее время АО «Bank RBK» находится в процессе объединения с АО «Qazaq Banki». Объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK.



















