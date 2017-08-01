Снятый голым участковый написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни
1 августа 2017, 13:38
Сообщается, что снимки сделала знакомая полицейского, не являющаяся проституткой.
Пресс-служба ДВД ЗКО распространила предварительные итоги проверки по факту распространяемых в интернете фотографий с обнаженным полицейским, передает Zakon.kz.
"По данному факту руководством ДВД ЗКО было назначено служебное расследование. Предварительно, в ходе проверки установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является «девушкой легкого поведения», как отмечено в сопровождаемой с фотографиями информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования. Достоверно установлено, что квартира, в которой была произведена съемка, принадлежит знакомой участкового и расположена не в районе «Пентагон», как указано в распространяемой информации", - сказано в распространенном сообщении.
В полиции также добавили, что 28 июля майор полиции Каюпов Е. обратился в Управление собственной безопасности ДВД ЗКО с заявлением, по которому проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.147 ч.1 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите).
Напомним, в соцсетях на прошлой неделе получили распространение откровенные фотографии с участием полицейского. В описании к ним говорилось, что фото сделаны обиженными проститутками, чьими услугами участковый пользовался безвозмездно.
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