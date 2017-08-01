Снятый голым участковый написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни

"По данному факту руководством ДВД ЗКО было назначено служебное расследование. Предварительно, в ходе проверки установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является «девушкой легкого поведения», как отмечено в сопровождаемой с фотографиями информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования. Достоверно установлено, что квартира, в которой была произведена съемка, принадлежит знакомой участкового и расположена не в районе «Пентагон», как указано в распространяемой информации