Жителя Алматинской области уже в третий раз задерживают по подозрению в изнасиловании
1 августа 2017, 13:51
В 2013 году Алакольским районным судом подозреваемый был осужден за грабеж и изнасилование, весной 2017 мужчину вновь задерживали за изнасилование.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, полицейские Алаколького района задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, передает Zakon.kz.
Потерпевшей является 17-летняя жительница Восточного Казахстана, приехавшая в Алматинскую область погостить к родным.
«При проверке подозреваемого выяснилось, что задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления», - рассказали в пресс-службе.
Выяснилось, что в 2013 году Алакольским районным судом подозреваемый был осужден за грабеж и изнасилование, весной 2017 мужчину вновь задерживали за изнасилование, но по примирению сторон он избежал наказания.
«По последнему факту изнасилования уже возбуждено уголовное дело, находящееся в производстве сотрудников Алакольского РОВД. В отношении подозреваемого лица в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, в котором обязательно учтут имеющийся у него рецидив», - отметили в полиции.
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