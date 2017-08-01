Жителя Алматинской области уже в третий раз задерживают по подозрению в изнасиловании

В 2013 году Алакольским районным судом подозреваемый был осужден за грабеж и изнасилование, весной 2017 мужчину вновь задерживали за изнасилование.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, полицейские Алаколького района задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней , передает , передает Zakon.kz





Потерпевшей является 17-летняя жительница Восточного Казахстана, приехавшая в Алматинскую область погостить к родным.





«При проверке подозреваемого выяснилось, что задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления», - рассказали в пресс-службе.





Выяснилось, что в 2013 году Алакольским районным судом подозреваемый был осужден за грабеж и изнасилование, весной 2017 мужчину вновь задерживали за изнасилование, но по примирению сторон он избежал наказания.



