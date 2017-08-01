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В Сирии сообщили о гибели 60 мирных жителей при ударе коалиции во главе с США

1 августа 2017, 13:52

Других деталей пока не сообщается.

В Сирии при ударе международной коалиции во главе с США погибли 60 мирных жителей. Об этом во вторник, 1 августа, сообщило сирийское информагентство SANA, передает Lenta.ru.

По его данным, воздушная атака была совершена в нескольких районах провинции Дейр-эз-Зор: Эль-Кашма, Эш-Шавит, Эд-Давир и Эль-Ашара.

Других деталей пока нет.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

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