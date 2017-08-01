Казахстанцы смогут менять поликлиники два раза в год

Это в случае смены места жительства и в период официальной прикрепительной кампании, которая обычно проводится осенью.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проинформировал, что кампания по прикреплению к поликлиникам в этом году состоится в сентябре , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«По законодательству, граждане имеют право один раз в год в рамках официальной кампании прикрепления выбрать поликлинику. Это происходит осенью. В сентябре этого года мы начнем кампанию прикрепления к поликлиникам на 2018 год», - сказал он на пресс-конференции в Правительстве РК.





Также, по его словам, в течение года гражданин может также один раз добровольно поменять поликлинику - в случае смены места жительства.





«То есть фактически два раза в год гражданин может поменять поликлинику, к которой он прикрепился. При этом после прикрепления поликлиники подают нам информацию о том, сколько граждан прикрепилось. Мы с ними заключаем контракт или в течение года, после первого полугодия, перезаключаем, уточняем контракты», - отметил глава ведомства.





Как уточнил Е. Биртанов, это связано с тем, что за каждого прикрепленного гражданина, государственным и частным поликлиникам платится фиксированный подушевой тариф на обслуживание участковых врачей.





Напомним, что с 1 июля в РК действует система обязательного социального медицинского страхования, в рамках которой казахстанцам нужно не только проверить факт своей принадлежности к медорганизации, но и уточнить свой статус - наемный работник, индивидуальный предприниматель, самозанятый или безработный.





Автор: Ксения Давыдова, Астана