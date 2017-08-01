В Кокшетау в заброшенном здании повесились двое парней

Что подтолкнуло акмолинцев на такой шаг, предстоит выяснить следствию.

Двое мужчин в возрасте 24-25 лет совершили суицид, одного из них фельдшер бригады скорой помощи смог спасти , сообщили , сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.





Инцидент произошел вечером 31 июля. На станцию скорой помощи позвонил бдительный горожанин и попросил срочно приехать, обнаружив двух повесившихся людей в недостроенном заброшенном здании за торговым домом "Мечта".





Прибывшая неотложка смогла откачать одного мужчину, он сейчас находится в реанимации областной больницы. Второй мужчина скончался предположительно от асфиксии.





Правоохранительные органы при осмотре покойного мужчины, 1993 года рождения, нашли записку, в которой говорится, что никого не надо винить в их смерти. Аналогичное послание обнаружено и второго мужчины, 1992 года рождения, которого смогли спасти. Оба они — жители Бурабайского района.





Что подтолкнуло акмолинцев на такой шаг, предстоит выяснить следствию.



