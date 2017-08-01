В Кокшетау в заброшенном здании повесились двое парней
1 августа 2017, 14:13
Что подтолкнуло акмолинцев на такой шаг, предстоит выяснить следствию.
Двое мужчин в возрасте 24-25 лет совершили суицид, одного из них фельдшер бригады скорой помощи смог спасти, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 31 июля. На станцию скорой помощи позвонил бдительный горожанин и попросил срочно приехать, обнаружив двух повесившихся людей в недостроенном заброшенном здании за торговым домом "Мечта".
Прибывшая неотложка смогла откачать одного мужчину, он сейчас находится в реанимации областной больницы. Второй мужчина скончался предположительно от асфиксии.
Правоохранительные органы при осмотре покойного мужчины, 1993 года рождения, нашли записку, в которой говорится, что никого не надо винить в их смерти. Аналогичное послание обнаружено и второго мужчины, 1992 года рождения, которого смогли спасти. Оба они — жители Бурабайского района.
Что подтолкнуло акмолинцев на такой шаг, предстоит выяснить следствию.
Фото: AP Photo
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