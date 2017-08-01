Археологи обнаружили еще одного «Золотого человека» на территории Казахстана

В Восточном Казахстане в долине Берель археологами был обнаружен еще один «Золотой человек», сообщает Zakon.kz . О исторической находке на своей странице в Facebook, сообщил руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.





«В долине Берель на Алтае обнаружен ещё один Золотой человек. Экспедицией во главе с профессором Зейнолла Самашевым в ходе археологических раскопок в долине Берель, найден очередной ценнейший свидетель из глубины древних веков на нашей земле. Будучи в деловой командировке в рамках программы «Сакральный Казахстан» по Восточно-Казахстанской области стал свидетелем сенсационной новости!» , - написал Абдыгалиулы.



