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Археологи обнаружили еще одного «Золотого человека» на территории Казахстана

1 августа 2017, 14:16

«Золотой человек» был обнаружен в долине Берель.

В Восточном Казахстане в долине Берель археологами был обнаружен еще один «Золотой человек», сообщает Zakon.kz. О исторической находке на своей странице в Facebook, сообщил руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.

«В долине Берель на Алтае обнаружен ещё один Золотой человек. Экспедицией во главе с профессором Зейнолла Самашевым в ходе археологических раскопок в долине Берель, найден очередной ценнейший свидетель из глубины древних веков на нашей земле. Будучи в деловой командировке в рамках программы «Сакральный Казахстан» по Восточно-Казахстанской области стал свидетелем сенсационной новости!» , - написал Абдыгалиулы.


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