В соответствии с подпунктом 14) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и Государственным общеобязательным стандартом среднего образования Республики Казахстан (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, определены следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2017 - 2018 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

1 сентября 2017 года началом 2017 - 2018 учебного года;

Продолжительность учебного года в предшкольных классах - 32 учебные недели, в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение;

В течение учебного года каникулярные периоды:

В 1-11 (12) классах: осенние - 7 дней (с 30 октября по 5 ноября 2017 года включительно), зимние - 10 дней (с 29 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно), весенние - 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2018 года включительно);

В предшкольных классах: осенние - 7 дней (с 30 октября по 5 ноября 2017 года включительно), зимние - 14 дней (с 25 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно), весенние - 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2018 года включительно);

В предшкольных и 1 классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 5 по 11 февраля 2018 года включительно).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.