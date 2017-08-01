В августе в хадж отправятся 2500 казахстанцев
1 августа 2017, 14:25
Доставку их в Мекку осуществят 16 туристских агентств.
Из Казахстана 22-25 августа отправятся в хадж 2500 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил заведующий отделом хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Бейбит Мырзагельдиев, доставка паломников в Мекку будет осуществлена прямыми рейсами из Алматы, Астаны и Шымкента. Хадж начнется 22-25 августа и завершится 6-10 сентября.
Совершить хадж планируют 2 500 казахстанцев. Доставку их в Мекку осуществят 16 туристских агентств. Тех, кто собирается совершить хадж с помощью ДУМК, будут доставлять авиакомпания Саудовской Аравии «Флайнас» и казахстанская «Скат». То есть, 1 250 человек полетят самолетами казахстанской компании, а остальные воспользуются услугами иностранной авиакомпании.
В прошлом году возник вопрос о доставке паломников воздушным путем. В этом году авиакомпания «Скат» договорилась с Саудовской Аравией и получила соответствующее разрешение.
Отметим, в прошлом году совершили хадж 3 000 казахстанцев. Правительство Саудовской Аравии в этом году увеличило квоту для паломников на 800 тысяч человек, доведя их общее количество до 2,6 миллиона человек.
Фото: из открытых источников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871070-78966a68503e7b7ae32297bc0189cd89
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...