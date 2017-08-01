Трамп подписал закон о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против России, для их отмены потребуется выполнение Москвой своих обязательств, заявил вице-президент США Майк Пенс,

Майкл Пенс, вице-президент США: «Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном».

Согласно документу, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками, находящимися под санкциями, с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. Сейчас этот период составляет 90 дней.





Также вводятся новые ограничения для российского энергетического сектора. Конгрессмены хотят ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям, которые находятся под санкциями, с 90 до 60 дней. Кроме того, запрещается предоставление резидентами США товаров и услуг (кроме финансовых сервисов) и технологий для новых проектов по добыче нефти на шельфе Арктики и глубоководье, а также сланцевой нефти в случае, если российские компании, попавшие под санкции, владеют в проекте 33 и более процентов.





В ответ на американские действия Москва сократила число сотрудников дипмиссий США на 755 человек, уравняв с числом сотрудников российской дипмиссии в США. Кроме того, американских дипломатов попросили освободить посольскую дачу в Серебряном Бору и склад В Чертаново Южном — зеркальный ответ на изъятие российской собственности в штатах Нью-Йорк и Мэрилэнд в прошлом году.