В Алматинской области утонул известный казахстанский художник

Известный казахстанский художник Сабур Мамбеев утонул в Алматинской области. Тонувшего очевидцы привели в чувства, оказав первую медпомощь, но позже он все же скончался , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





Как рассказали случайные свидетели, трагедия произошла на базе отдыха на озере Алаколь. По их словам, тонувшего в бассейне заметила его дочь. При этом поблизости не было ни спасателей, ни охранников. Посторонние люди сами попытались оказать первую медицинскую помощь, сделав искусственное дыхание и массаж сердца.





Мужчина пришел в себя, но спустя некоторое время все же скончался. Позже стало известно, что утонувший - известный 89-летний художник Сабур Мамбеев. Врачи местной сельской амбулатории отметили, что причиной смерти стал бронхоспазм.





Мамбеев Сабур Абдрасулович родился 1 мая 1928 в селе Абай-Базар Келлесского района Южно-Казахстанской области. В 1946 году окончил АХУ им. Гоголя. Участник выставок с 1950 года. В 1953-ом окончил ЛИЖСИ им. И.Е. Репина АХ СССР, учился у Б. Фокина, М. Авилова. С 1953-го работает в Алматы. В 1953-56 годах преподовал в АХУ им. Н.В. Гоголя. Член Союза художников СССР с 1956 года. В 1963 году получил звание Заслуженного деятеля искусств КазССР. В 1980 году ему присвоено звание Народный художник КазССР.



