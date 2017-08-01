Из-за электронного паспорта пациента в РК могут изменить закон о персональных данных
1 августа 2017, 14:42
В НПП "Атамекен" считают, что в нем должна быть вся информация о полученном лечении, история болезни, лабораторные исследования и так далее.
НПП «Атамекен» и Минздрав спорят по вопросу интеграции базы частных клиник и форме электронного паспорта пациента. Об этом сообщила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева в ходе заседания правительства, передает МИА «Казинформ».
«Главный вопрос, который поступает от предпринимателей и населения - это вопрос прозрачности и качества оказываемых (медицинских) услуг. Мы точно также с Минздравом ведем работу по цифровизации, но, к сожалению, не везде находим взаимопонимание. Мы до конца не поняли, каким образом будет интегрированы все базы частных клиник, учитывая то, что у нас охват интернетом составляет всего 50%, а нам нужно успеть до 1 января», - сказала Юлия Якупбаева.
Она также затронула вопрос составления электронного паспорта пациента.
«Также у нас немного расходится видение электронного паспорта пациента. Минздрав считает, что там должна содержаться только общая информация - группа крови, непереносимость и так далее, а мы считаем, что электронный паспорт пациента должен стать как во всем мире одним из инструментов контроля оказываемых услуг и должен содержать всю информацию о полученном лечении, истории болезни, лабораторных исследованиях и так далее. В этой связи, наверное, потребуется внесение изменений в закон о персональных данных», - добавила Юлия Якупбаева.
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