Из-за электронного паспорта пациента в РК могут изменить закон о персональных данных

В НПП "Атамекен" считают, что в нем должна быть вся информация о полученном лечении, история болезни, лабораторные исследования и так далее.

НПП «Атамекен» и Минздрав спорят по вопросу интеграции базы частных клиник и форме электронного паспорта пациента. Об этом сообщила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева в ходе заседания правительства , передает , передает МИА «Казинформ»





«Главный вопрос, который поступает от предпринимателей и населения - это вопрос прозрачности и качества оказываемых (медицинских) услуг. Мы точно также с Минздравом ведем работу по цифровизации, но, к сожалению, не везде находим взаимопонимание. Мы до конца не поняли, каким образом будет интегрированы все базы частных клиник, учитывая то, что у нас охват интернетом составляет всего 50%, а нам нужно успеть до 1 января», - сказала Юлия Якупбаева.





Она также затронула вопрос составления электронного паспорта пациента.



