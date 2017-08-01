СМИ: Гульнара Каримова находится в СИЗО Службы нацбезопасности Узбекистана

"Как выяснилось только что, Гульнара Каримова находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской. На 3 этаже, в корпусе для VIP персон", — написал Кислов в своей странице в Facebook.





В октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.





После смерти президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года в СМИ появились сообщения, что его дочь Гульнара была убита, но информация не подтвердилась. Адвокат из Женевы Грегуар Манжа заявил, что видел ее в Ташкенте в декабре 2016 года. По его словам, Каримова была здорова, но условия ее содержания не соответствовали международным нормам.



