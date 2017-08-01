СМИ: Гульнара Каримова находится в СИЗО Службы нацбезопасности Узбекистана
1 августа 2017, 15:00
Простив дочери бывшего президента Узбекистана продолжается расследование уголовного дела по ряду обвинений.
Старшая дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова в настоящее время находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) республики, сообщил во вторник директор-главный редактор интернет-издания ferghana.ru Даниил Кислов, передает РИА Новости.
"Как выяснилось только что, Гульнара Каримова находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской. На 3 этаже, в корпусе для VIP персон", — написал Кислов в своей странице в Facebook.
В октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.
После смерти президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года в СМИ появились сообщения, что его дочь Гульнара была убита, но информация не подтвердилась. Адвокат из Женевы Грегуар Манжа заявил, что видел ее в Ташкенте в декабре 2016 года. По его словам, Каримова была здорова, но условия ее содержания не соответствовали международным нормам.
В минувшую пятницу прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.
Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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