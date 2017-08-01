Пакеты ГОБМП и ОСМС в РК пересмотрены

В настоящее время разработаны и проходят процедуры согласования в государственных органах важнейшие нормативные правовые акты ОСМС - это постановления Правительства «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» и «Об утверждении перечня медицинской помощи в системе Обязательного социального медицинского страхования», передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, министерством пересмотрены пакеты ГОБМП и ОСМС.

«В пакет ГОБМП вошли следующие виды медицинской помощи - скорая помощь и санитарная авиация; стационарная помощь экстренная и при лечении социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих; стационарозамещающая помощь при лечении социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Также профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением для незастрахованных, до 2020 года», - перечислил он.

В то же время, за счет пакета ГОБМП будет осуществляться обеспечение препаратами крови и ее компонентами, лечение граждан РК за рубежом.

«Пакет ОСМС включает амбулаторно-поликлиническую помощь; стационарную помощь; стационарозамещающую помощь; обеспечение лекарственными средствами и ИМН. Все виды помощи будут оказываться, за исключением медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих», - пояснил глава ведомства.

По его словам, пакеты ГОБМП и ОСМС расширены за счет включения паллиативной помощи и сестринского ухода на стационарозамещающем уровне; реабилитации; лабораторных услуг для обследования перед трансплантацией органов и тканей; гистологических и цитологических исследований; диагностических исследования на амбулаторно-поликлиническом уровне и дорогостоящих радиоизотопных исследований на амбулаторно-поликлиническом уровне.

Также разработаны и проходят процедуру согласования приказы Минздрава «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и ОСМС» и «Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и системе ОСМС».

«При разработке правил закупа министерством сделан акцент на снижении барьеров для частных поставщиков услуг - дерегулировании, а также мониторинге исполнения договорных обязательств на основе ожиданий пациента и качества медицинских услуг. С целью совершенствования прозрачности процедуры выбора поставщика впервые в комиссии по выбору поставщиков включены представители НПП «Атамекен», неправительственных организаций, представляющих интересы пациентов и медицинских ассоциаций», - уточнил Е. Биртанов.

В заключение он добавил, что Минздравом проводится работа по пересмотру систем оплаты и тарифов на медицинские услуги.

«В целях совершенствования оплаты медицинских услуг скорая медицинская помощь с 2018 года перейдет на подушевой тариф», - заключил министр.

Ксения Давыдова