ЕНПФ за 6 месяцев 2017 года выплатил вкладчикам 121,2 млрд тенге

Сумма пенсионных выплат за январь-июнь 2017 года составила 121,2 млрд. тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщила пресс-служба Национального банка РК.

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июля 2017 года составили 7 135,3 млрд. тенге, увеличившись за январь-июнь 2017 года на 450,1 млрд. тенге (6,7%).

За январь-июнь 2017 год произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 205,7 млрд. тенге, который на 1 июля 2017 года составил 2 430,0 млрд. тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (без учета ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2017 года составило 9,4 млн. счетов.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2017 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (42,4% и 33,5% соответственно, от общего объема пенсионных активов). В свою очередь, на долю вкладов в банках пришлось 8,5% от общего объема пенсионных активов.