За минувшие полгода страховые компании собрали премии на 204,4 млрд тенге

Страховые премии по состоянию на 1 июля 2017 года увеличились на 3,3% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составили 204,4 млрд. тенге. Из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, — 183,6 млрд. тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщила пресс-служба Национального банка РК.

По итогам шести месяцев 2017 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» составили 32,4 млрд. тенге, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 15,9% против 12,1% на 1 июля 2016 года.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 75,2 млрд. тенге или 36,8% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 87,2% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2017 года, составил 38,5 млрд. тенге, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 июля 2017 года составил 895,4 млрд. тенге, увеличение с начала года на 4,5%.

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций составили 496,2 млрд. тенге, рост с начала года — на 9,2%.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, по сравнению с началом года вырос на 8,6% и составил 448,3 млрд. тенге.

Собственный капитал составил 399,1 млрд. тенге, уменьшение с начала года — на 0,7%.