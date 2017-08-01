Торговцы оружием задержаны в ЮКО
1 августа 2017, 15:43
Изъятое огнестрельное оружие проверяется на причастность к нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям.
В ходе длительной оперативной разработки сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность группы лиц, занимающихся незаконным оборотом огнестрельного оружия на территории области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Сообщается, что оперативники вышли на след продавца оружия в апреле этого года. По полученной информации, у подозреваемого имелся огнестрельный карабин «Сайга», который он собирался в дальнейшем продать.
"Для того, чтобы усыпить бдительность продавца оружия, у него в различное время сотрудниками полиции «под прикрытием» было приобретено 4 травматических пистолета и патроны к ним. Удостоверившись в «покупателе», подозреваемый решил реализовать карабин за 530 тысяч тенге. 29 июля в Шымкенте при попытке продажи оружия сотрудниками полиции задержан 21-летний житель области, у которого в салоне автомашины «Лада Приора» был изъят подготовленный к продаже карабин марки «Сайга» с одним патроном", - говорится в распространенном сообщении.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны еще три жителя области, причастные к сбыту огнестрельного оружия.
Карабин, травматические пистолеты и патроны приобщены к материалам досудебного расследования, проводимого по ст.287 ч.3 УК РК. Изъятое огнестрельное оружие проверяется на причастность к нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям.
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